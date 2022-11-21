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Altay 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Altay ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan zorlu mücadelede Altay evinde Gençlerbirliği'ni Marco Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 22:15
Altay 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 14. hafta kapanış maçında Altay, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Altay'ın galibiyet golünü 24. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti.

Altay aldığı galibiyetle puanını 18'e yükseltti.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, 7 puanla 18. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında İlker Karakaş'ın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet Tuzcu, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

20. dakikada Zeki'nin sağdan ceza sahası içine açtığı ortada Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem, Gençlerbirliği oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

37. dakikada kullanılan kornerde kafalardan seken top Kutay'ın önünde kaldı. Kutay'ın sert şutunu, kaleci son anda engelledi.

63. dakikada Bieliaiev ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.

72. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marco Paixao'nun şutu az farkla yandan auta gitti.

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