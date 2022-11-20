Haberler TFF 1.Lig Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Rizespor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 19:59
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Boluspor maçının ardından "Çok önemli bir 3 puandı çünkü rakibimizle oynuyoruz. Rakibimizi evimizde yenmemiz bir avantajdı" dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir mücadele ettik. Ligin en az gol yiyen takımı ve çok dar oynayan bir takımıydı. Dar alanda pozisyon çıkarmasını da bildik. Sonrasında uzun toplara dönünce iş ikinci topları alarak hücuma çıktık ve 1-0 kazanarak 3 puan aldık. Çok önemli bir 3 puandı çünkü rakibimizle oynuyoruz. Rakibimizi kendi evimizde yenmemiz bir avantajdı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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