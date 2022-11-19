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Durmak yok

Samsunspor ivmeyi devam ettirmek istiyor. Kırmızı beyazlı takımın hocası Hüseyin Eroğlu, "Galibiyet serimizi sürdürüp sezon sonu doğrudan Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Durmak yok

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda fırtına gibi esen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, ligde üst üste 3 maçı kazandıklarını hatırlatarak "Kupa maçını da eklersen son 4 maçımızdan galip ayrıldık. İyi bir ivme yakaladık ve bunu daha da yukarı çıkarmak için çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti:


ÖNEMLİ BİR FIRSAT
"Amacımız tabii ki Süper Lig'e doğrudan yükselmek. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da taraftar desteğimiz de var..." Kırmızı beyazlı çalıştırıcı ayrıca bu haftayı BAY geçmenin kendileri açısından iyi olduğunuda sözlerine ekleyerek, "Bazı eksiklerimizi düzeltmek için bu önemli bir fırsat. Ayrıca dinlenme şansı da bulacağız. Keçiörengücü maçına çok iyi çıkacağız" dedi.

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