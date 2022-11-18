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Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 10:00
Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı 18 Kasım Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - PENDİKSPOR | CANLI İZLE

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