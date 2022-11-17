Çıkışa geçeceğiz

Bodrumspor, geçen haftaki 3-0'lık Pendik mağlubiyetini telafi etmek için Tuzlaspor karşısında galibiyete odaklandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Tuzlaspor çok farklı bir takım. Özellikle ön taraftaki yabancı oyuncuların üretkenliği ve çabukluğu çok tehlikeli. Dolayısıyla bizi biz yapan değerleri sahaya yansıtıp, geçen haftayı telafi etmemiz gerekiyor" dedi.



Türkiye Kupası'yla ilgili de değerlendirme yapan Taşdemir, "Kupada oynamak ve turu geçmek güzel. Orada uzun süre oynatmadığımız arkadaşlarımıza forma vermek istiyoruz. Altınordu maçında bize turu getirdiler. Konyaspor güçlü, Süper Lig'de doğru oynayan takımlardan bir tanesi. Zor bir maç olacak. Biz keyifli bir futbol oynamaya gideceğiz" diye konuştu.