Kaloğlu fırtınası

Ligde son olarak 72 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada Altınordu'yu 2-0 yenen Altay tırmanışa geçti. Sinan Kaloğlu yönetiminde son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, son 10 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 15 puana ulaşan İzmir ekibi alt sıralardan uzaklaşıp gözünü play-off hattına çevirdi. Siyah-beyazlılar, ligde gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı kart cezası nedeniyle Bandırmaspor maçında görev yapamayan Ceyhun Gülselam, Altınordu mücadelesinde de direkt kırmızı kartla atıldı. Gençlerbirliği deplasmanında takımını yine yalnız bırakacak.

İzmir ekibi, Kaloğlu'yla son 5 maçta 9 puan topladı.