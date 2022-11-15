Havaya Girdik

Spor Toto 1. Lig’de son üç maçını kazanan Samsunspor’da camia Süper Lig şarkıları söylemeye başladı. Pendik, Göztepe ve Tuzla zaferleriyle coşan kırmızı-beyazlılarda Başkan Yüksel Yıldırım da iddialı açıklamalar yaptı. Yıldırım, sonunda beklenen seriyi yakaladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Hoca değişikliğiyle istenen seviyeye kavuştuklarını ifade eden Başkan Yıldırım, “3’te 3 yaptık. Takım şampiyonluk havasına girdi. Artık önümüz daha da açık" dedi.

O SENE BU SENE

Samsunspor'u güzel günlerin beklediğini vurgulayan Yıldırım, "Bu sene o sene olacak, biz inanıyoruz siz de inanın destekleyin. Sonunda hep beraber Samsun'u karnaval yerine çevirelim. Şampiyonluğun coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Camianın buna çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Ligde bu haftayı bay geçecek Karadeniz temsilcisi, ardından Keçiören'e gidecek. Daha sonra ise Denizli ve Malatya'yı konuk edecek.