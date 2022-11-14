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Sakaryaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Sakaryaspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 13:00
Sakaryaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Sakaryaspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. hafta maçında Sakaryaspor ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Rizespor maçı 14 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor - Rizespor - CANLI İZLE

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