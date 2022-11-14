Göztepe - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Göztepe - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. hafta maçında Göztepe ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Keçiörengücü maçı 14 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.