Altay derbiyi 10 kişi kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'yla Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde 3 puan Altay'ın oldu. 18'de Ceyhun'un kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Altay, 65'te İbrahim ve 69'da Paixao'yla 2-0 kazandı. Altay, deplasmanda 2'de 2 yaptı ve 5 maçtır yenilmiyor. Altınordu ise üst üste 3. yenilgisini aldı.
SporToto 1. Lig'de Altınordu'yla Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde 3 puan Altay'ın oldu. 18'de Ceyhun'un kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Altay, 65'te İbrahim ve 69'da Paixao'yla 2-0 kazandı. Altay, deplasmanda 2'de 2 yaptı ve 5 maçtır yenilmiyor. Altınordu ise üst üste 3. yenilgisini aldı.