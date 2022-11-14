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Altay derbiyi 10 kişi kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'yla Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde 3 puan Altay'ın oldu. 18'de Ceyhun'un kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Altay, 65'te İbrahim ve 69'da Paixao'yla 2-0 kazandı. Altay, deplasmanda 2'de 2 yaptı ve 5 maçtır yenilmiyor. Altınordu ise üst üste 3. yenilgisini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Altay derbiyi 10 kişi kazandı
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'yla Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde 3 puan Altay'ın oldu. 18'de Ceyhun'un kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Altay, 65'te İbrahim ve 69'da Paixao'yla 2-0 kazandı. Altay, deplasmanda 2'de 2 yaptı ve 5 maçtır yenilmiyor. Altınordu ise üst üste 3. yenilgisini aldı.
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