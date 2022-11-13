Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Altınordu - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. hafta maçında Altınordu ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Altay maçı 13 Kasım Pazar günü saat 16:00'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Altınordu - Altay - CANLI İZLE