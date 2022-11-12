Seri sürecek

SamsunsporTeknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisine Tuzlaspor karşısında da devam etmek istediklerini söyledi. Ligde ve kupada son 3 maçı kazandıklarını hatırlatan Eroğlu, "Kazanma ivmesi yakaladık. Bir hedefimiz var. Bunun için ligde her maçı kazanmamız gerekiyor. Özellikle takım savunmasındaki başarımız net şekilde görülüyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yine kazanarak Samsun'a dönmek istiyoruz. Beni mutlu eden, birçok oyuncumun yavaş yavaş ritmini yakalaması. Böylece kadro derinliği oluşuyor. Yapacağımız hamlelerin maçın gidişatını da değiştireceğini düşünüyorum" dedi. Samsunspor'un hedefinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Eroğlu, bu doğrultuda taraftardan destek istedi. Tek başına başarmanın zorluğuna dikkat çeken tecrübeli hoca, "Bu hedef, taraftarlarımızın desteğiyle başarılabilir. Hedefe giderken bütün takıma destek verilmeli. Bazen kötü futbol, hatta kötü skor olabilir ama taraftarımızın vereceği destek, sahadaki futbolcuyu daha iyi olmaya sevk eder. Taraftarımızdan bu konuda biraz sabır ve destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Birçok oyuncunun sakatlıktan çıktığını belirten Eroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Bay geçeceğimiz haftaya 23 puanla girmeyi arzuluyoruz. Önceliğimiz Tuzlaspor'u yenmek sonrasına bakacağız."