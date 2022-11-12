Rize'de hedef tur

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'la eşleşen Çaykur Rizespor, turu geçeceğine inanıyor. İyi bir takıma sahip olduklarını belirten yönetim kurulu üyesi Mustafa Çilingiroğlu, "Her geçen hafta daha iyi oynuyoruz. Adana Demir deplasmanına tur için gideceğiz" ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'la eşleşen Çaykur Rizespor, turu geçeceğine inanıyor. İyi bir takıma sahip olduklarını belirten yönetim kurulu üyesi Mustafa Çilingiroğlu, "Her geçen hafta daha iyi oynuyoruz. Adana Demir deplasmanına tur için gideceğiz" ifadelerini kullandı.