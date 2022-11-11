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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan taraftara mesaj

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Bazen kötü futbol, hatta kötü skor olabilir ama taraftarımızın vereceği destek, sahadaki futbolcuyu daha iyi olmaya sevk eder. Taraftarımızdan bu konuda biraz sabır ve destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 12:59
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan taraftara mesaj

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son 3 maçlarını kazanarak iyi bir hava yakaladıklarını söyledi.

Eroğlu, Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Suat Çakır ve Soner Soykan ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takıma ilk geldiği günkü heyecanı hala yaşadığını belirtti.

Samsunspor'un sezon sonu hedefinin Süper Lig olduğuna işaret eden Eroğlu, "Bunu tek başına başarmamız mümkün değil. Bu hedef, taraftarlarımızın desteğiyle başarılabilir. Hedefe giderken bütün takıma destek verilmeli. Bazen kötü futbol, hatta kötü skor olabilir ama taraftarımızın vereceği destek, sahadaki futbolcuyu daha iyi olmaya sevk eder. Taraftarımızdan bu konuda biraz sabır ve destek bekliyoruz." dedi.

Eroğlu, 13 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacakları Tuzlaspor maçına da değinerek, şunları kaydetti:

"Lig ve kupada son 3 maçımızı kazandık. Kazanma ivmesi yakaladık. Bir hedefimiz var. Bunun için ligde her maçı kazanmamız gerekiyor. Tuzlaspor da yetenekli oyuncuların transfer edildiği bir takım ama bizim yakaladığımız bir ivme var. Özellikle takım savunmasındaki başarımız net şekilde görülüyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yine kazanarak Samsun'a dönmek istiyoruz. Beni mutlu eden, birçok oyuncumun yavaş yavaş ritmini yakalaması. Böylece kadro derinliği oluşuyor. Yapacağımız hamlelerin maçın gidişatını da değiştireceğini düşünüyorum."

Birçok oyuncunun sakatlıktan çıktığına işaret eden Eroğlu, "Bu oyuncularımızın performansını ne kadar yukarıya çıkartabilirsek, o kadar daha güçlü bir takım olacağız. Kazanıp bay geçeceğimiz haftaya 23 puanla girmeyi arzuluyoruz. Ligin ilk yarısının bitmesine az kaldı. İyi bir puan ortalaması yakalamak istiyoruz ama önceliğimiz Tuzlaspor maçını kazanmak. Sonrasındaki maçlarda alabileceğimiz puanları toplamak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de katıldı.

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