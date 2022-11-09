Haberler TFF 1.Lig Denizlispor'un dönüm noktası

Denizlispor'un dönüm noktası

Spor Toto 1. Lig'de Tuzla galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 puan alan Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, takım için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Denizlispor'un dönüm noktası

Uz, "Giray Bulak hocamızla ilk maçta ortaya konulan mücadele ve elde edilen galibiyet, üzerimizdeki ölü toprağını attı" diye umut dağıttı.


KEÇİÖREN MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER CAN SIKIYOR
Spor Toto 1. Lig'de Y.Samsunspor yenilgisiyle 2 maçlık galibiyet serisi biten Göztepe'de 4 eksik var. Sarı-kırmızılılarda adale sakatlıkları nedeniyle Samsun deplasmanında kadroya alınmayan Atanga, Emirhan, Tuğbey ve Mesut Emre'nin tedavileri sürüyor. Futbolcular, pazartesi günü zirve yarışı veren Keçiörengücü karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak.


EREN ERDOĞAN'IN YILDIZI PARLIYOR
Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren Altay'ın genç yeteneği Eren Erdoğan, dikkatleri üzerine çekiyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 10 maçta 3 asistlik bir katkı verdi. Süper Lig takımlarının da radarına giren Erdoğan, son iki maçta iki asistle iyi bir performans sergiledi.

BURSASPOR'DA HEDEF 25 PUAN

TFF 2. Lig'de 12 maçta 12 puan toplayan ve beklentilerin uzağında kalan Bursaspor, kalan 6 maçta en az 13 puan hedefliyor. Timsahlar son olarak sahasında Düzcespor'la 0-0 berabere kalarak taraftarını üzmüştü. Bursaspor, Menemen'den 3 puanla dönüp seri başlatmak istiyor.

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