Samsun keyifli

Ligde haftanın en önemli maçında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi geçtiğimiz hafta Pendikspor'u mağlup etmişti. GözGöz de Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'u devirerek gelmişti. İki takımın kapışması bir hayli keyifli geçti. 35. dakikada Emre Gültekin'in yerine Ali Kaan Güneren oyuna dahil oldu. Aynı oyuncu 38'de Ali Ülgen'in indirdiği topa mükemmel vurdu, meşin yuvarlağı 90'a astı: 1-0. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da fırsatlar yakaladı ancak başka gol olmadı. Samsunspor kazanarak 20 puana yükseldi, zirve yarışında umutlarını artırdı. Göztepe 14 puanda kaldı.