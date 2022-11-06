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Denizlispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Denizlispor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:00
Denizlispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Denizlispor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 12. hafta maçında Denizlispor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor - Tuzlaspor maçı 6 Kasım Pazar günü saat 13:30'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

Denizlispor - Tuzlaspor - CANLI İZLE

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