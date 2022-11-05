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‘Taraftarla kazanacağız’

Ligin iddialı ekiplerinden Boluspor'u konuk edecek Bodrumspor, evindeki namağlup serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir taraftar desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi. Bodrum iç sahada 12 puan topladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
‘Taraftarla kazanacağız’
Ligin iddialı ekiplerinden Boluspor'u konuk edecek Bodrumspor, evindeki namağlup serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir taraftar desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi. Bodrum iç sahada 12 puan topladı.
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