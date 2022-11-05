‘Taraftarla kazanacağız’

Ligin iddialı ekiplerinden Boluspor'u konuk edecek Bodrumspor, evindeki namağlup serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir taraftar desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi. Bodrum iç sahada 12 puan topladı.
Liginiddialı ekiplerinden Boluspor'u konuk edecek Bodrumspor, evindeki namağlup serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir taraftar desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi. Bodrum iç sahada 12 puan topladı.