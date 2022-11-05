Samsun iddialı

SamsunsporTeknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe'yi mağlup ederek Pendikspor deplasmanında aldıkları galibiyeti taçlandırmak istediklerini söyledi. Takımın moralinin yükseldiğini işaret eden Eroğlu, "Galibiyeti taçlandırmamız gerekiyor. Kazandığımız sürece oyuncularımızı da kazanıyoruz. Top bizdeyken farklı bir dizilişimiz, rakipteyken farklı olacak. Oyuncularımızla hem teorik hem de pratik olarak çalışmamız gerekiyor. Amacımız iç sahada da dış sahada bunu uygulamak" dedi. Seri yakalamak için Göztepe'yi devirmek istediklerini söyleyen tecrübeli hoca, takımına güvendiğini sözlerine ekledi.