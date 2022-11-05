Haberler TFF 1.Lig 'Lidere iyi çalıştık’

'Lidere iyi çalıştık’

Altınordu, yarın deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçında rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini yaşatmak istiyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman, "Onların eksik yanlarını gördük. Bu hafta kazanmaya yakın bir Altınordu takımı hazırlıyoruz" ifadeleriyle rakibine gözdağı verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
'Lidere iyi çalıştık’
Altınordu, yarın deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçında rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini yaşatmak istiyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman, "Onların eksik yanlarını gördük. Bu hafta kazanmaya yakın bir Altınordu takımı hazırlıyoruz" ifadeleriyle rakibine gözdağı verdi.
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