'Lidere iyi çalıştık’

Altınordu, yarın deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçında rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini yaşatmak istiyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman, "Onların eksik yanlarını gördük. Bu hafta kazanmaya yakın bir Altınordu takımı hazırlıyoruz" ifadeleriyle rakibine gözdağı verdi.
Altınordu, yarın deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçında rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini yaşatmak istiyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman, "Onların eksik yanlarını gördük. Bu hafta kazanmaya yakın bir Altınordu takımı hazırlıyoruz" ifadeleriyle rakibine gözdağı verdi.