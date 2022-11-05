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Altay’da forma Zeki’nin

Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak Altay'da iki oyuncu sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bıracak. Sarı kart cezalısı Ceyhun ve tedavisi süren forvet Deniz forma giyemeyecek. Ceyhun'un yokluğunda geçen hafta yedek soyunan Zeki'nin bu kez ilk 11'de görev alması bekleniyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Altay’da forma Zeki’nin
Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak Altay'da iki oyuncu sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bıracak. Sarı kart cezalısı Ceyhun ve tedavisi süren forvet Deniz forma giyemeyecek. Ceyhun'un yokluğunda geçen hafta yedek soyunan Zeki'nin bu kez ilk 11'de görev alması bekleniyor.
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