Altay’da forma Zeki’nin

Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak Altay'da iki oyuncu sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bıracak. Sarı kart cezalısı Ceyhun ve tedavisi süren forvet Deniz forma giyemeyecek. Ceyhun'un yokluğunda geçen hafta yedek soyunan Zeki'nin bu kez ilk 11'de görev alması bekleniyor.
Bandırmasporile kozlarını paylaşacak Altay'da iki oyuncu sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bıracak. Sarı kart cezalısı Ceyhun ve tedavisi süren forvet Deniz forma giyemeyecek. Ceyhun'un yokluğunda geçen hafta yedek soyunan Zeki'nin bu kez ilk 11'de görev alması bekleniyor.