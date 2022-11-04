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Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan müsabaka 3-1'lik skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 22:50
Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

2'nci dakikada Alper'in ceza alanına gönderdiği topa sağ kanattan vuran Bolasie, topu ağlarla buluşturdu. Yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağı kaldırdı, VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı: 1-0.

12'nci dakikada Bolasie'nin sol çaprazdan gönderdiği topa altıpasta gelişine vuran Emircan'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0.

23'üncü dakikada Alper'in kullandığı köşe vuruşunda kalenin hemen önünde topu karşılayan Deniz, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-0.

76'ncı dakikada Orhan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Mustafa Akbaş kafa ile indirdi, Eren önüne gelen topu kalecinin ayaklarının altından ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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