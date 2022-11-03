Denizlispor Teknik Direktörü Bulak'tan taraftara mesaj var!

Spor Toto 1'inci Lig'de 11 maçta 2 puanla son sırada çakılı kalan, ligin maç kazanamayıp en çok mağlubiyet alan tek takımı olmasının yanında, en az gol atıp, en çok gol yiyen ekibi olarak da göze çarpan Altaş Denizlispor'da 17 yıl sonra göreve dönen teknik direktör Giray Bulak, tüm kente çağrı yaptı.



Yeşil-siyahlı ekibi daha önce 2003-2005 yılları arasında Süper Lig'de çalıştıran tecrübeli teknik adam, birlik olarak zorlu süreci aşacaklarını söyledi.



"Takımın durumu kötü değil, puan alamadığımız için bu pozisyondayız" diyen Bulak, "Aslında iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz ama puan alamadığımız için zor durumdayız. Formumuz istediğimiz gibi değil. Formumuzu hızla yükselteceğiz" dedi.



Giray Bulak, "Kazanmaya başladıkça her şey yerine oturacak. En alt sırada olduğumuz için önümüzdeki bütün maçlar zor, diğer tüm rakiplerimiz önümüzde ama onların da sıkıntılı tarafları var. Sorunlarımız var ancak bu hafta evimizdeki Tuzlaspor maçı, kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Burada taraftarımıza büyük iş düşüyor. Bize destek verirlerse çok mutlu olacağız. Onların bizim yanımızda olmalarına ihtiyacımız var. Takım olarak kırılganlıklarımız var, maç kazanamayınca böyle oluyor. Denizli büyük bir kent, sanayinin en önemli kentlerinden biri. Denizlispor geçmişte bu şehre çok güzel şeyler yaşattı. Şimdi bu gençlerin bu kente ihtiyacı var. Birlik-beraberliğe ihtiyacımız var. Geçmişte bunları yaşadık ve başardık. Yine hep birlikte başaracağız" açıklamasını yaptı.