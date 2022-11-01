Haberler TFF 1.Lig Samsun’da seri zamanı

Samsun’da seri zamanı

Pendik zaferini taçlandırmak isteyen Eroğlu, “Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İlk kez 2’de 2 yapacağız” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Samsun’da seri zamanı

Son olarak 2-0'lık Pendikspor galibiyetiyle moral bulan Samsunspor'da gözler Göztepe karşılaşmasına çevrildi. Kırmızı- beyazlılar, evindeki maçtan 3 puanla ayrılarak seri yakalamanın planlarını yapıyor. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet kovalayan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, zirve iddiasını göstereceklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Pendikspor karşısında kritik bir galibiyet aldık. Göztepe karşısında bunu taçlandırmak istiyoruz. Hafta boyunca eksik yönlerimize çalışacağız. 3 puan almak ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Zirvedeki iddiamızı kanıtlamak için bu çok önemli. Yolumuza kayıpsız devam etmeyi önemsiyoruz" dedi.

TANQUE DÖNÜYOR
Samsunspor'un golcüsü Tanque, Göztepe maçıyla formasına kavuşuyor. 3 maçlık kırmızı kart cezasını; Bolu, Pendik ve Muş 1984'e karşı çeken Brezilyalı, bu hafta şans bulacak. Tanque'nin 6 maçta 4 golü bulunuyor.

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