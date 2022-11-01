Samsun’da seri zamanı

Son olarak 2-0'lık Pendikspor galibiyetiyle moral bulan Samsunspor'da gözler Göztepe karşılaşmasına çevrildi. Kırmızı- beyazlılar, evindeki maçtan 3 puanla ayrılarak seri yakalamanın planlarını yapıyor. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet kovalayan Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, zirve iddiasını göstereceklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Pendikspor karşısında kritik bir galibiyet aldık. Göztepe karşısında bunu taçlandırmak istiyoruz. Hafta boyunca eksik yönlerimize çalışacağız. 3 puan almak ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Zirvedeki iddiamızı kanıtlamak için bu çok önemli. Yolumuza kayıpsız devam etmeyi önemsiyoruz" dedi.



TANQUE DÖNÜYOR

Samsunspor'un golcüsü Tanque, Göztepe maçıyla formasına kavuşuyor. 3 maçlık kırmızı kart cezasını; Bolu, Pendik ve Muş 1984'e karşı çeken Brezilyalı, bu hafta şans bulacak. Tanque'nin 6 maçta 4 golü bulunuyor.