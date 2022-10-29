Göztepe 5 - 0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

15'inci dakikada bu ev sahibi öne geçti. Yasin'in ortasında topla buluşan İsmail, rakibinden sıyrılıp yaptığı sert vuruşla Abdülkadir'i avladı: 1-0.
22'nci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Yunus Emre'nin soldan ortasında iyi yükselen Mamah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
39'uncu dakikada İzmir temsilcisi direğe takıldı. Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mihojevic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
54'üncü dakikada Denizlispor 10 kişi kaldı. Kaleci Abdulkadir topu Ali kman'a kaptırdı. Ali'nin ceza yayı üzerinden şutunda Abdulkadir topa elle müdahalede bulununca direkt kırmızı kart gördü.
59'uncu dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Abdulkadir'in pozisyonundan sonra frikik kazanan Göztepe'de İsmail serbest vuruştan klas bir gole imza attı: 3-0.
69'uncu dakikada Yunus Emre'nin yaptığı ortada Kvasina kafayı vurdu ve top filelerle buluştu: 4-0.
84'üncü dakikada Göztepe skoru 5-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Palmer'ın pasında topa gelişine vuran Hasic ağları havalandırdı.
Karşılaşma Göztepe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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