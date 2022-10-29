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Göztepe 5 - 0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe evinde Denizlispor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Göztepe Denizlispor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 21:22
Göztepe 5 - 0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Göztepe evinde Altaş Denizlispor'u rahat geçti: 5-0. Sarı-kırmızılılar 15'inci dakikada İsmail ile gol yağmurunu başlattı. 22'nci dakikada Mamah tabelayı 2-0'a getirdi ve ilk yarı 2-0 Göztepe üstünlüğü ile sona erdi. Takımının ilk golüne imza atan İsmail 59'da frikikten ağları sarsarken, 69'da Kvasina durumu 4-0 yaptı. Hasic, 84'üncü dakikada Göztepe'nin 5'inci golünü attı. Göztepe bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı. Denizlispor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla sonunculuktan kurtulamadı. Göztepeli taraftarlar Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Koreorafi şov yapan Göztepeli tribünler Türk bayraklarıyla görsel şov düzenledi. Göztepe takımı ise Yaşasın Cumhuriyet yazılı formayla mücadele etti.

15'inci dakikada bu ev sahibi öne geçti. Yasin'in ortasında topla buluşan İsmail, rakibinden sıyrılıp yaptığı sert vuruşla Abdülkadir'i avladı: 1-0.

22'nci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Yunus Emre'nin soldan ortasında iyi yükselen Mamah'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

39'uncu dakikada İzmir temsilcisi direğe takıldı. Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mihojevic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

54'üncü dakikada Denizlispor 10 kişi kaldı. Kaleci Abdulkadir topu Ali kman'a kaptırdı. Ali'nin ceza yayı üzerinden şutunda Abdulkadir topa elle müdahalede bulununca direkt kırmızı kart gördü.

59'uncu dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Abdulkadir'in pozisyonundan sonra frikik kazanan Göztepe'de İsmail serbest vuruştan klas bir gole imza attı: 3-0.

69'uncu dakikada Yunus Emre'nin yaptığı ortada Kvasina kafayı vurdu ve top filelerle buluştu: 4-0.

84'üncü dakikada Göztepe skoru 5-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Palmer'ın pasında topa gelişine vuran Hasic ağları havalandırdı.

Karşılaşma Göztepe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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