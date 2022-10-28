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Göztepe evinde seri peşinde

Geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u tek golle geçen Göztepe, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçına kilitlendi. Sarı-kırmızılılar, kazanıp bu sezon ilk kez seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon sahasında çıktığı 4 maçta sadece Altınordu'yu yenen İzmir ekibi, şanssızlığını da kırmak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Göztepe evinde seri peşinde
Geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u tek golle geçen Göztepe, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçına kilitlendi. Sarı-kırmızılılar, kazanıp bu sezon ilk kez seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon sahasında çıktığı 4 maçta sadece Altınordu'yu yenen İzmir ekibi, şanssızlığını da kırmak istiyor.
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