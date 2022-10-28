Göztepe evinde seri peşinde

Geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u tek golle geçen Göztepe, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçına kilitlendi. Sarı-kırmızılılar, kazanıp bu sezon ilk kez seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon sahasında çıktığı 4 maçta sadece Altınordu'yu yenen İzmir ekibi, şanssızlığını da kırmak istiyor.
Geçenhafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u tek golle geçen Göztepe, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçına kilitlendi. Sarı-kırmızılılar, kazanıp bu sezon ilk kez seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon sahasında çıktığı 4 maçta sadece Altınordu'yu yenen İzmir ekibi, şanssızlığını da kırmak istiyor.