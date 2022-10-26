Koltuk savaşı

Spor Toto 1. Lig'de zirve heyecanı nefesleri kesiyor. 10. haftası geride kalan ligde, zirvede Eyüpspor bulunuyor. 6 maçtır kaybetmeyen İstanbul ekibi, son olarak Sakaryaspor'u geçti ve rakiplerinin kaybettiği haftada 21 puanla zirvenin tek hakimi oldu. Eyüpspor'u yakından takip eden üç takım bulunuyor. Bodrumspor, Pendikspor ve Keçiörengücü 18'er puanla sıralamada yer alıyor. Boluspor 16, Sakaryaspor ise 15 puanla takibini sürdürüyor.



ERZURUM'A KONUK OLACAK

Kıyasıya bir yarışın yaşandığı ligde, gelecek hafta da kritik maçlar oynanacak. Lider Eyüpspor, Erzurumspor deplasmanında galibiyet arayacak. Pendikspor'un, Samsunspor'u konuk edeceği haftada, Keçiörengücü ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Zirvenin takipçisi Bodrumspor, 11. haftayı bay geçecek. Düşme hattında da kritik randevular yapılacak. Denizli-Göztepe, Altınordu- Yeni Malatya, G.Birliği-Manisa ve Sakarya-Altay maçları nefes kesecek.