Haberler TFF 1.Lig Koltuk savaşı

Koltuk savaşı

Eyüpspor rakiplerinin kazandığı haftada 21 puanla liderlik koltuğuna kuruldu. Bodrumspor, Pendikspor ve Keçiörengücü 18’ puanla yakından takip ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Koltuk savaşı

Spor Toto 1. Lig'de zirve heyecanı nefesleri kesiyor. 10. haftası geride kalan ligde, zirvede Eyüpspor bulunuyor. 6 maçtır kaybetmeyen İstanbul ekibi, son olarak Sakaryaspor'u geçti ve rakiplerinin kaybettiği haftada 21 puanla zirvenin tek hakimi oldu. Eyüpspor'u yakından takip eden üç takım bulunuyor. Bodrumspor, Pendikspor ve Keçiörengücü 18'er puanla sıralamada yer alıyor. Boluspor 16, Sakaryaspor ise 15 puanla takibini sürdürüyor.

ERZURUM'A KONUK OLACAK
Kıyasıya bir yarışın yaşandığı ligde, gelecek hafta da kritik maçlar oynanacak. Lider Eyüpspor, Erzurumspor deplasmanında galibiyet arayacak. Pendikspor'un, Samsunspor'u konuk edeceği haftada, Keçiörengücü ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Zirvenin takipçisi Bodrumspor, 11. haftayı bay geçecek. Düşme hattında da kritik randevular yapılacak. Denizli-Göztepe, Altınordu- Yeni Malatya, G.Birliği-Manisa ve Sakarya-Altay maçları nefes kesecek.

DİĞER
7 yaşında şöhret olmuştu! 'Can Ayşecik' öyle bir değişti ki... Ecem Kanun'un son haline bakın!
Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un kendisine şiddet uyguladığını yine inkar etti! Eski eş Gonca Derin eski mankene cevap verdi
Avcı'dan motivasyon konuşması! İşte o sözler
Jesus onay verdi! Arjantinli yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsun’da şok
Altay’a moral
İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler (26 Ekim 2022)
Altında anlık son durum (26 Ekim 2022)
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men! Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men! 00:22
Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men! Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men! 00:22
Zidane yeniden takım çalıştıracak! Zidane yeniden takım çalıştıracak! 00:18
Fırtına'da Kızılyıldız maçı hazırlıkları sürüyor Fırtına'da Kızılyıldız maçı hazırlıkları sürüyor 00:18
Sumudica'dan çarpıcı sözler! "Türkiye'ye dönmek..." Sumudica'dan çarpıcı sözler! "Türkiye'ye dönmek..." 00:17
Weghorst Belhanda'yı geride bıraktı! Rekor... Weghorst Belhanda'yı geride bıraktı! Rekor... 00:17
Daha Eski
Celtic ile Shakhtar Donetsk yenişemedi! Celtic ile Shakhtar Donetsk yenişemedi! 00:10
Celtic ile Shakhtar Donetsk yenişemedi! Celtic ile Shakhtar Donetsk yenişemedi! 00:09
Milan deplasmanda dört dörlük! Milan deplasmanda dört dörlük! 00:06
Dortmund ve M. City el ele son 16'ya! Dortmund ve M. City el ele son 16'ya! 00:05
Gol düellosunda kazanan Leipzig! Gol düellosunda kazanan Leipzig! 00:05
Juventus Devler Ligi'ne veda etti! Juventus Devler Ligi'ne veda etti! 00:01