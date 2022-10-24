Haberler TFF 1.Lig Samsun yıkıldı

Samsun yıkıldı

Samsunspor evinde 90+4'te yediği golle Boluspor'a takıldı. Geçen hafta Altınordu'ya yenilen Karadeniz temsilcisi dün de sahasında 90+4'te yediği golle galibiyeti kaçırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Samsun yıkıldı

Samsunspor yeniden duraklama devrinde... Yeni hocası Hüseyin Eroğlu ile çıkışa geçen Karadeniz temsilcisi, Altınordu yenilgisinden sonra Boluspor'a da takıldı: 2-2. Henüz ikinci dakikada Laura ile öne geçen Samsunspor, ilk yarının son dakikasında yediği penaltı golüyle soyunma odasına 1-1 berabere girdi. İkinci yarıya da golle başlayan kırmızı-beyazlılar, 49. dakikada Ali Ülgen ile yeniden öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Posmac'ın golüne engel olamayan ev sahibi ekip, 11. haftayı 1 puanla kapatmak zorunda kaldı.

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