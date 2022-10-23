Haberler TFF 1.Lig Yürekler ağza geldi! Bandırmasporlu Isaac boğulmaktan son anda kurtuldu

Yürekler ağza geldi! Bandırmasporlu Isaac boğulmaktan son anda kurtuldu

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bodrumspor ve Bandırmaspor karşı karşıya gelirken, maçın ardından Bodrumsporlu Isaac Tshikuna Tshibangu'nun dili boğazına kaçtı. Futbolcu, boğulmaktan son anda kurtuldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 17:16 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 17:18
Yürekler ağza geldi! Bandırmasporlu Isaac boğulmaktan son anda kurtuldu
Bodrum'da oynanan Bodrumspor - Bandırmaspor maçının ardından soyunma odasına giden oyunculardan Isaac Tshikuna Tshibangu bir anda bayıldı ve dili boğazına kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Bodrumspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından hızlı bir şekilde soyunma odasına giden Bandırmaspor oyuncusu Isaac Tshikuna Tshibangu karnında ağrı hissetmeye başladı. Diğer oyuncu arkadaşlarının arasında bir anda yere yığılan Isaac, dili boğazına kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi. Ambulansın gelmesiyle birlikte ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık ekipleri Isaac'i Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırdı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Isaac'in dilinin boğazına kaçtığını söyleyerek, "Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış. Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şuan hastaneye götürüldü, inşallah önceki bir şey yoktur. Sağlık önemli, oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe – Başakşehir maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Penaltı pozisyonu için Zorbay Küçük ve VAR’a olay sözler…
Oğuzhan Koç'la evlenen Demet Özdemir'in acı günü! Torununun mürüvvetini gördü hayata gözlerini yumdu geriye işte bu kareler kaldı
F.Bahçe Bayern PSG ve City'le yarışıyor!
G.Saray çıkış arıyor! İşte Buruk'un Alanya maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrum ile Bandırma'dan gollü beraberlik!
Samsunspor - Boluspor maçı saat kaçta?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
TV8,5 CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yürekler ağza geldi! Son anda... Yürekler ağza geldi! Son anda... 17:16
Milli halterci Sara Yenigün'den tarihi başarı! Milli halterci Sara Yenigün'den tarihi başarı! 16:55
G.Saray'da tarihi karar! Artık... G.Saray'da tarihi karar! Artık... 16:45
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:35
Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdi! Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdi! 16:31
F.Bahçe'nin rakibi Rennes Angers'i devirdi! F.Bahçe'nin rakibi Rennes Angers'i devirdi! 16:10
Daha Eski
Fırtına'da Kızılyıldız mesaisi başladı Fırtına'da Kızılyıldız mesaisi başladı 16:04
Brad Pitt Formula 1 pilotu olacak! Brad Pitt Formula 1 pilotu olacak! 15:50
Bodrum ile Bandırma'dan gollü beraberlik! Bodrum ile Bandırma'dan gollü beraberlik! 15:38
Emirhan'lı Torino Tolgay'lı Udinese'yi devirdi! Emirhan'lı Torino Tolgay'lı Udinese'yi devirdi! 15:35
Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! Son durumu... Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! Son durumu... 15:29
Yusuf Demir Avrupa'nın radarında! Yusuf Demir Avrupa'nın radarında! 15:19