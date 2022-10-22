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Manisa FK 2-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadelede 2-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:48
Manisa FK 2-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Manisa'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Manisa'nın gollerini 30. dakikada Adem Büyük ve 37'de Kerem Kalafat (k.k) kaydetti. Rizespor'un golleri ise 66'da Yannick Bolasie ve 88'de Emircan Altıntaş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Manisa FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 13 puana yükseldi. 4 maçtır yenilmeyen Rizespor ise 14 puana ulaştı.

Ligin 11. haftasında Manisa FK deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Nizamettin'in havadan pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diallo ceza sahası içerisine girdi. Sağ çizgiden şutunda kaleci Tarık direk dibinde kornere çeldi.

22'nci dakikada sol kanattan Çağrı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.

29'uncu dakikada Manisa FK atağında sol kanattan Çağrı'nın ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.

36'ncı dakikada Diallo'nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Rizesporlu Kerem ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

66'ncı dakikada Emircan soldan getirdiği topu, kale içerisine ortaladı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Yala, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

88'inci dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, Manisa FK savunması topu uzaklaştıramadı. Emircan önünde bulduğu topa, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

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