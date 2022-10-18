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Göztepe’de gol krizi

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in ilk 9 haftasında beklentilerin altında kaldı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alırken, 4 golle ligin en az gol atan takımı durumunda...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Göztepe’de gol krizi
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in ilk 9 haftasında beklentilerin altında kaldı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alırken, 4 golle ligin en az gol atan takımı durumunda... Savunmada en az gol yiyen (9 gol) ekiplerden olan İzmir temsilcisi, hücumda sınıfta kaldı. 8 maçta rakip kalelere yolladığı 32'si isabetli 93 şutta yalnızca 4 gol kaydedebildi. Gollerin 2'si Yasin Öztekin'den geldi. Diğer 2'sini Hüsamettin ve Obinna kaydetti.
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