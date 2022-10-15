Haberler TFF 1.Lig Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0'lık skorla berabere tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 18:09
Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Eyüpspor'la golsüz berabere kaldı.

33'üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sedikika'nın yakın direğe vurduğu topu, kaleci kornere çeldi.

57'nci dakikada Sefa'nın ceza sahası sol çaprazdan içeriye çevirdiği topu karşılayan Mithat'ın vuruşunda, kaleci Harun gole izin vermedi.

82'nci dakikada Murat'ın sağ çaprazdan gönderdiği topu karşılayan İbrahim'in vuruşunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

85'inci dakikada ceza sahası önünden Recep'in şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

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