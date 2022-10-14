Haberler TFF 1.Lig Samsunspor seri peşinde

Samsunspor seri peşinde

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyet serisini başlatmak istediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, “Son iki maçta güzel bir istatistik yakaladık. Devam ettirmemiz gerekiyor” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Samsunspor seri peşinde

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu maçıyla beraber galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi. Mücadeleye iyi hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli hoca, "Göreve ilk geldiğimde Bandırmaspor maçıyla seri galibiyet başlatmak istiyordum. Bu olmadı ama oyun anlamında galibiyete yakındık, skora yansıtamadık. Altınordu maçıyla bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Umarım oradan galibiyetle döneriz" ifadelerini kullandı.

BEN BİR PROFESYONELİM

Altınordu'da çok güzel günler yaşadığını ancak profesyonellikte duygusallığa yer olmadığını ifade eden Eroğlu, "Rakibimiz geçen hafta kazandı. Bu maça iyi hazırlanacaklar. Tabii ki bu maç kolay geçmeyecek. Spor yaşamım boyunca olaylara profesyonel olarak yaklaştım, duygusallık olmaz. Biz de tüm planlarımızı kazanma adına yapıyoruz. Son iki maçta güzel bir istatistik yakaladık. Devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

DİĞER
'Seçmece Domates’ polemiğine Kerem Bürsin de dahil oldu!
Reha Muhtar, sosyal medyada Deniz Uğur’a veryansın etti
Jesus için flaş sözler! "Her an başa iş açabilir"
Usta isimden Altay'a flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jahovic gözünü bu kez Erzurum’a dikti
Denizli’de hedef zafer
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
PTT personel alımı 2022 ne zaman?
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü! Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü! 07:46
F.Bahçe Avrupa'da bir ilki başardı! Kulüp tarihinde... F.Bahçe Avrupa'da bir ilki başardı! Kulüp tarihinde... 01:36
Ne kurtarış ama Ne kurtarış ama 01:21
Philippe Clement: İkinci golden sonra dağıldık Philippe Clement: İkinci golden sonra dağıldık 01:15
Philippe Clement: İkinci golden sonra dağıldık Philippe Clement: İkinci golden sonra dağıldık 01:15
UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye... UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye... 01:14
Daha Eski
Marc Bartra: Taraftara teşekkürler! Marc Bartra: Taraftara teşekkürler! 01:11
Marc Bartra: Taraftara teşekkürler! Marc Bartra: Taraftara teşekkürler! 01:08
Avcı'dan galibiyet sözleri! "Türk futbolu adına..." Avcı'dan galibiyet sözleri! "Türk futbolu adına..." 01:03
Fırtına olmaya geldik Fırtına olmaya geldik 01:02
Trabzonspor tarih yazdı Trabzonspor tarih yazdı 01:00
Buldozer Buldozer 00:56