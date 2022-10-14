Samsunspor seri peşinde

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu maçıyla beraber galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi. Mücadeleye iyi hazırlandıklarını vurgulayan tecrübeli hoca, "Göreve ilk geldiğimde Bandırmaspor maçıyla seri galibiyet başlatmak istiyordum. Bu olmadı ama oyun anlamında galibiyete yakındık, skora yansıtamadık. Altınordu maçıyla bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Umarım oradan galibiyetle döneriz" ifadelerini kullandı.

BEN BİR PROFESYONELİM

Altınordu'da çok güzel günler yaşadığını ancak profesyonellikte duygusallığa yer olmadığını ifade eden Eroğlu, "Rakibimiz geçen hafta kazandı. Bu maça iyi hazırlanacaklar. Tabii ki bu maç kolay geçmeyecek. Spor yaşamım boyunca olaylara profesyonel olarak yaklaştım, duygusallık olmaz. Biz de tüm planlarımızı kazanma adına yapıyoruz. Son iki maçta güzel bir istatistik yakaladık. Devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.