Yola devam

Ligin dibine demir atan Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, eleştirilere yanıt verdi. Dar bir kadroyla mücadele ettiklerini ifade eden Uz, "İstediğimiz yerde değiliz ama buradan kurtulacağız. Pendikspor maçında 5 oyuncumuzdan mahrum oynadık. 19 kişilik kadromuzda alt yapıdan 6 oyuncumuz vardı. Sakat ve cezalı oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte ki galibiyetler de gelmeye başlayacak" diye konuştu.

TALİP OLANA BIRAKIRIM

Taraftarların tepkisini de anlayışla karşıladıklarını belirten Mehmet Uz, kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübü ligde tuttuklarını hatırlattı. Göreve talip olunması halinde bırakmaya hazır olduklarını kaydeden Uz, istifa çağrıları için şu ifadeleri kullandı: "Kırgınlık veya kızgınlığım yok. Kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olmak için çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz. Ne yapmak istediğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah başaracağız."