Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
14 Ekim Cuma
20.00 Boluspor - Denizlispor: Muhammet Ali Metoğlu
15 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK - Altay: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Altınordu - Samsunspor: Tarık Güldal
16 Ekim Pazar
13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
13.30 Erzurumspor FK - Bodrumspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe - Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Sakaryaspor - Adanaspor: Eren Özyemişcioğlu
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