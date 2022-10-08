Keçiörengücü 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Keçiörengücü ve Boluspor puanları paylaştı!

Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Boluspor'un golü 43. dakikada Gökhan Alsan'dan gelirken, Keçiörengücü bu gole 72. dakikada Taha Batuhan Yayıkçı ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 15 puana yükseldi. Boluspor ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, 12 puana ulaştı. Ligin 10. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.