Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Keçiörengücü ve Boluspor puanları paylaştı!

Keçiörengücü 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Keçiörengücü ve Boluspor puanları paylaştı!

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ankara ekibi Keçiörengücü sahasında Boluspor'u misafir etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 15:44
Keçiörengücü 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Keçiörengücü ve Boluspor puanları paylaştı!

Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Boluspor'un golü 43. dakikada Gökhan Alsan'dan gelirken, Keçiörengücü bu gole 72. dakikada Taha Batuhan Yayıkçı ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 15 puana yükseldi. Boluspor ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, 12 puana ulaştı. Ligin 10. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

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