Hasret bitecek

SporToto 1. Lig'de galibiyeti bulunmayan Denizlispor, yarın evinde Pendik maçıyla bir ilke imza atmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekibin başkanı Mehmet Uz, 3 puan özlemine bu maçta kazanarak son vermek istediklerini ifade etti. İlk galibiyeti taraftarla birlikte almak istediklerini belirten Uz, "Bu maçı dönüm noktası olarak görüyoruz. Bir galibiyet aldığımız taktirde rüzgar lehimize dönecek. Şanssızlığı Pendikspor'a karşı kırmak istiyoruz, inşallah başaracağız" dedi. Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasına rağmen galibiyet için mücadele edeceklerini dile getiren Uz, taraftarları zorlu maça davet etti. Uz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lig uzun bir maraton. Taraftarlarımız her zaman bizim en büyük gücümüz olmuştur. Bu maçta da tribünleri doldurarak takımımıza 90 dakika destek vermelerini istiyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Ancak bu zorlukları yine birlikte aşmaktan başka çaremiz yok."