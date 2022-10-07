Başka yolu yok

TFF 1. Lig'de yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Samsunspor'da tek hedef galibiyet. Çalışmalarına Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu idaresinde devam eden kırmızı- beyazlılarda futbolcular Celil Yüksel ve Muhammet Ali Özbaskıcı, takımın son durumunu değerlendirdi. Ligin ilk 7 haftasındaki şansları iyi değerlendiremediklerini belirten Celil, "G.Birliği maçına kazanmak için çıkacağız. 3 puan bize çok iyi gelecek. Sakatlığımı atlattım. Takıma katılmak istiyorum. Ufak ağrılarım oluyor ama günden güne iyileşiyorum. Sahaya dönmek istiyorum. Hatalarımızı en aza indirip, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

HEP OYNAMAK İSTİYORUM

Bu sezon A takım ile maçlara çıkmaya başlayan genç milli oyuncu Muhammet Ali ise "Geçen maç ilk kez 11'de lig maçına çıktım. Biraz heyecanlıydım. Hocamız izin verdiği sürece oynamak istiyorum. Sahada her zaman yüzde 100'ümü verip, kendimi göstermek ve kanıtlamak istiyorum. Öncelikli hedefim Samsun ile şampiyonluk yaşamak. Daha sonra da Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. U21 Milli Takımı'na çağrıldım. Daha önce de alt yaş gruplarında milli takım ile kupa kazandım. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. O maça odaklandık ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.