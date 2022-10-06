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Lidere gözdağı

1. Lig’de 4 maçtır yenilmeyen Boluspor’da teknik direktör Sait Karafırtınalar, lider Keçiörengücü karşısında 3 puan sözü verdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Lidere gözdağı
SPOR Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, deplasmanda lider Keçiörengücü'yle oynayacakları maçtan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Geçen hafta 10 kişi kalan Tuzla karşısında berabere kalarak fırsatları kullanamadıklarını ancak buna takılmamaları gerektiğini belirten Karafırtınalar, "Kolay maç olmayacak. İçeride çokta dominant bir takım, dışarıda da etkili oynuyorlar. Ön tarafta özel oyuncuları var. Bizim de deplasman karnemiz iyi, bu maçta da aynısının olacağını düşünüyorum. Zaman zaman ön baskıları da yapıp 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.
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