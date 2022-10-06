Lidere gözdağı

SPOR Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, deplasmanda lider Keçiörengücü'yle oynayacakları maçtan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi. Geçen hafta 10 kişi kalan Tuzla karşısında berabere kalarak fırsatları kullanamadıklarını ancak buna takılmamaları gerektiğini belirten Karafırtınalar, "Kolay maç olmayacak. İçeride çokta dominant bir takım, dışarıda da etkili oynuyorlar. Ön tarafta özel oyuncuları var. Bizim de deplasman karnemiz iyi, bu maçta da aynısının olacağını düşünüyorum. Zaman zaman ön baskıları da yapıp 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.