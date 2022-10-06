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Göztepe'de yıldızların sorunu gol! 7 maçın 3'ünde...

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de, işler iyi gitmiyor. Sarı kırmızılıların hücum hattında Ali Akman, Mamah, Hüsamettin, Kvasina, Hasic, Atanga, Yasin Öztekin, Emre Çolak, Tijanic, Palmer gibi isimlerin olması da bu sorunu çözemedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 19:29
Göztepe'de yıldızların sorunu gol! 7 maçın 3'ünde...

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni yönetim, yeni kadro ve yeni teknik heyet yapılanmasıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşatmayı sürdüren Göztepe, geride kalan 7 maçta yalnız 4 kez ağları sarsabildi.

Hücum hattına Ali Akman, Mamah, Hüsamettin, Kvasina, Hasic, Atanga'yı transfer eden, elinde hücuma dönük Yasin Öztekin, Emre Çolak, Tijanic, Palmer gibi isimler bulunan Göz-Göz, gol yollarındaki sıkıntıya bir türlü çare bulamadı.

Bu sezon 7 maçın 3'ünde skor üretemeyen, hiç 2 golü ve seri galibiyetleri bir arada göremeyen Göztepe'nin kaydettiği toplam 4 golü Yasin (2), Mamah ve Hüsamettin attı.

Göztepe, kadrosunda, jübile yapıp 3 yıl sonra zorunluluktan sahalara dönen 41 yaşındaki Murat Uluç ve 38 yaşındaki Paixao'yu bulunduran transfer yasaklısı hemşehrisi Altay'la birlikte ligin en kısır iki takımından biri oldu.

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