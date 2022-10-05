Samsunspor'da sakatlık şoku!

Bandırma'dan beraberlikle dönen Yılport Samsunspor'a, maçta sakatlanan iki futbolcusundan kötü haber geldi. Parmağında kırık tespit edilen sol bek Mücahit Albayrak'ın 2 ay, adalesinde yırtık olan stoper Yusuf Abdioğlu'nun da 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Bandırma'dan beraberlikle dönen Yılport Samsunspor'a, maçta sakatlanan iki futbolcusundan kötü haber geldi. Parmağında kırık tespit edilen sol bek Mücahit Albayrak'ın 2 ay, adalesinde yırtık olan stoper Yusuf Abdioğlu'nun da 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.