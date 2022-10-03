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Manisa coştu

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, konuğu Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Manisa coştu
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, konuğu Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Ahmethan Köse, 27. dakikada konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Bu gole yanıt vermekte gecikmeyen Manisa FK, 39'da Adem Büyük'le skoru eşitledi: 1-1. 45+3'te Evren Korkmaz'ın müdahalesiyle yerde kalan Gakpa, kazanılan penaltıda topu başına geçen Gakpa, durumu 2-1'e getirdi. 56'da Ayberk kafasıyla aradaki farkı ikiye çıkartan isim oldu: 3-1. Domgjonas, 73. dakikada kırmızı kart görerek Manisa FK'yi 10 kişi bıraktı. 78'de ise Ahmethan Köse, maçın skorunu belirledi: 3-2. Bu sonuçla iki maçlık galibiyet özlemine son veren Manisa FK, ligdeki puanını 11'e yükseltmeyi başardı.
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