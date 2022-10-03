Erzurumspor - Denizlispor: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK ile Denizlispor karşı karşıya geldi.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Erzurumspor 1-0 kazanırken, galibiyet golü 45+3'de Aaron Olanare'nin ayağından geldi. Konuk ekip Denizlispor'da 10. dakikada Leo Schwechlen ve 45+6. dakikada Gökhan Süzen kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla beraber ligdeki ilk galibiyetini alan Erzurumspor puanını 6'ya yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Erzumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Denizlispor evinde Pendikspor'u konuk edecek.