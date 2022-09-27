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Bodrumspor Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Muğla ekibi Bodrumspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 14:56
Bodrumspor Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın kendileri için iyi olduğunu, antrenmanların da iyi şekilde devam ettiğini söyledi.

Bir kısım oyuncularla hazırlıkları sürdürdüklerini, az oynayan futbolcularla da hazırlık maçı yaptıklarını belirten Taşdemir, "Bizim için oyunsal anlamda iyi ve keyifli geçti. Çok zor bir maça gideceğiz. Süper Lig'den düşmüş ancak hala kadrosunda kısmen de olsa Süper Lig oyuncularını bulunduran güçlü ve iyi bir takımla oynayacağız." dedi. Ligde oynadıkları bütün maçların zor, rakiplerin hepsinin de güçlü olduğunu vurgulayan Taşdemir, iyi konsantre olan, o günü ve anı iyi değerlendirebilen takımın daha başarılı olabildiğini dile getirdi.

Futbolculardan Erdem Çetinkaya da Manisa maçının ardından çalışmalara başladıklarını belirterek, "Rize maçını iyi geçirip galip gelmek istiyoruz. Lig'deki her maç zor, Rize'de büyük bir camia." ifadelerini kullandı.

Omar İmeri de verilen aranın kendilerine çok iyi geldiğini, hazırlık maçı yapma imkanı bulduklarını anlatarak, "Rize zor bir deplasman ama iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapıp üç puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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