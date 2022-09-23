Haberler TFF 1.Lig Alt ligden haberler (23.09.22)

Alt ligden haberler (23.09.22)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Alt ligden haberler (23.09.22)

Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, son haftalardaki performansıyla alkış topladı. İlk haftalarda eleştirilen Ozan, son 3 haftada yaptığı kurtarışlarla olumsuz yorumları tersine çevirdi. Kaleci Ozan, 270 dakikada sadece 1 gol yiyerek camiaya güven verdi.

TFF 3. Lig takımlarınran Elazığspor'da futbolcular Recep Yurdakul ile Zeki Korkmaz, ligde gol yemeyen tek takım olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi. Recep, "Taraftarımız bize destek olsun" diye konuştu.

TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor, yarın oynayacağı Hacettepe 1945 SK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı. Antrenman sınırlı alan oyunlarıyla sona erdi. Hazırlıklar bugün de sürecek.

SCHALKE CİNEL'İ BIRAKMIYOR
Göztepe, 10 günü aşkın süredir teknik direktör sorununu çözemedi. İzmir ekibi görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki Onur Cinel'den de şu an için sonuç alamadı. Schalke 04 U17 Takımı'nı çalıştıran hocayı kulübünün bırakmak istemediği kaydedildi.

BODRUM YERLİLERİ KULLANIYOR
Bodrumspor, yabancı futbolcularına fazla ihtiyaç duymadı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, geride bıraktığımız sezon 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadroyu büyük ölçüde korudu ve bu sezon da 1'inci Lig'de iskelet kadroyu bozmadan sahaya çıktı.

BAN BAN BİLENDİ
Bandırma teknik direktörü Mustafa Gürsel, lig verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Gürsel "Samsun maçına en hazır şekilde hazırlanacağız. Eyüp açını taraftarımıza ve camiamıza unutturacak ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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