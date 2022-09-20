Haberler TFF 1.Lig Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Spor Toto 1. Lig'de 9 ve 17. haftalar arasında oynanacak maçların programını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 16:45
Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu.

9. HAFTA

14 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)

15 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16 Ekim Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

10. HAFTA

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11. HAFTA

28 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)

30 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

12. HAFTA

4 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

5 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Boluspor (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

19.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

6 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

13. HAFTA

12 Kasım Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Bodrumspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Yeni Malatyaspor (Bolu Atatürk)

13 Kasım Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

20.00 Sakaryaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Sakarya Atatürk)

14. HAFTA

18 Kasım Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)

19 Kasım Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

19.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

20 Kasım Pazar:

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)

16.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Kasım Pazartesi:

20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

15. HAFTA

25 Kasım Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor (Denizli Atatürk)

26 Kasım Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

27 Kasım Pazar:

13.30 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

28 Kasım Pazartesi:

20.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16. HAFTA

2 Aralık Cuma:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)

17. HAFTA

9 Aralık Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

10 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

11 Aralık Pazar:

13.30 Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

19.00 Altınordu-Bodrumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

12 Aralık Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

DİĞER
Oyuncu Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel’in yeni hayatı! "Ütümü bile kendim yapıyorum"
Yargı oyuncuları birer birer yakalanıyor! Pınar Deniz'in ardından şimdi de Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle gecelerde! İşte bomba görüntü
Beşiktaş Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken detay
Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Önce stat sonra nikah!
Kocaman 1. Lig'e mi gidiyor? Teklife yanıt verdi
Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?
YKS 2023 ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi yangınında son durum
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ozan Tufan ayın en iyi golünü attı Ozan Tufan ayın en iyi golünü attı 17:07
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? 16:46
Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı 16:45
Milli atlet İsmail Nezir ödüle aday gösterildi Milli atlet İsmail Nezir ödüle aday gösterildi 16:44
Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... 16:42
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:32
Daha Eski
F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede 16:21
Tyson'dan kötü haber! "Konuşamıyorum" Tyson'dan kötü haber! "Konuşamıyorum" 16:20
Pınar Cup 2022 başlıyor! İşte maç programı Pınar Cup 2022 başlıyor! İşte maç programı 15:59
Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 15:59
Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlara soruşturma! Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlara soruşturma! 15:56
Önce stat sonra nikah! Önce stat sonra nikah! 15:52