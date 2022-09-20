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Önce stat sonra nikah!

Samsunspor taraftarı genç, nikâhtan önce gelinle birlikte 19 Mayıs Stadyumu'nu gezdi, daha sonra bir ömür boyu mutluluğa imza attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 15:53
Önce stat sonra nikah!

Samsun'un Terme ilçesinde market kasiyeri olarak çalışan Furkan Ocak, nişanlısı Hilal Kabaş ile dünya evine girdi. Samsunspor taraftarı olan Ocak, nikâh öncesi gelin aracına, "Bir gülüşü var, sanırsın Samsunspor sahaya çıkıyor" yazdırdı.

Önce stat sonra nikah!

Stadyumda açıklama yapan Furkan Ocak, taraftarı olduğu Samsunpor'u çok sevdiğini dile getirerek, "Çok mutluyum, sevdiğim ile evleniyorum, aşkıma koştum. Bugün düğünümüz var. Samsunspor sevgisi anlatılmaz yaşanır" dedi.

Önce stat sonra nikah!

Gelin Hilal Kabaş ise, "Furkan ile tanıştıktan sonra futbola olan ilgim arttı. Eşim getirirse seve seve Samsunspor maçlarına gelirim. Benden çok sevmeyecekse Samsunspor'u sevebilir. Deplasmana da gidebilir" diye konuştu.

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