Önce stat sonra nikah!

Gelin Hilal Kabaş ise, "Furkan ile tanıştıktan sonra futbola olan ilgim arttı. Eşim getirirse seve seve Samsunspor maçlarına gelirim. Benden çok sevmeyecekse Samsunspor'u sevebilir. Deplasmana da gidebilir" diye konuştu.