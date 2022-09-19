Samsun destanı

Spor Toto 1. Lig'de iddialı iki ekip Samsunspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken ikinci yarıda ise tam anlamıyla heyecan fırtınası yaşandı. 62'de Douglas Tanque, Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. 74'te ise aynı oyuncu olağanüstü bir gol kaydetti. Yaklaşık 30 metreden füzesi tam 90'dan ağlarla buluştu: 2-0. 80'de kaleci Szumski'nin hatasında top kornere çıktı. Kabongo farkı 1'e indirdi: 2-1.



BÜYÜK SEVİNÇ

Dakikalar 89'u gösterirken Sakaryaspor'un kullandığı kornerde Alim'e çarpan top ağlarla buluştu maça denge geldi: 2-2. Maç böyle bitecek denirken Tanque bir kez daha sahne aldı. Harika çalımlarla içeri giren Fofana'nın vuruşu kaleci Furkan'dan sekti. Tanque meşin yuvarlağı boş kaleye yollayarak skoru 3-2 yaptı. Samsunspor bu skorla 4 hafta sonra kazandı. Puanını 9'a yükseltti. Uzatma bölümünde yediği golle yıkılan Sakaryaspor 9 puanda kaldı.



YUSUF'TAN İLK ASİST

Samsun'da Yusuf Abdioğlu bu sezon ilk asistini yaptı. Tanque'ın attığı ilk golde nefis bir orta kesti. Maç sonunda, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Şimdi seri bularak tırmanmamız gerekiyor. Geçen sezon kaçan Süper Lig'i bu yıl mutlaka istiyoruz" dedi.



58'DE GİRDİ DAMGASINI VURDU

Tanque, 58'de Ahmet'in yerine girdi. Brezilyalı golcü yaptığı hat-trick'le galibiyette başrolü oynadı. 28 yaşındaki oyuncunun 2. golü ise jeneriklikti. Takım arkadaşlarının sete yerleşmesini beklemek yerine füze gönderdi. Topu 90'a astı.