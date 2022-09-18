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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel Eyüpspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Eyüpspor deplasmanında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Kendimize yakışmayan bu sonucu en kısa zamanda oynayacağımız futbolla unutturmak istiyoruz." dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 10:44
Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel Eyüpspor mağlubiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, konuk olduğu Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

'Çekişmeli bir karşılaşma oldu'

"Maç dengeli bir şekilde başladı diyebiliriz. İlk yarıda rakibimiz ile karşılıklı olarak pozisyonlara girdik. İlk yarının son dakikalarında rakibimize verdiğimiz pozisyon aslında ikinci yarının bir habercisi gibi göründü. İkinci yarının hemen başında istemediğimiz şekilde kalemizde iki gol gördük. Ayrıca bugün oyuncularım hiç beklemediğim kadar bireysel hata yaptı. Üzgünüz. Bugün istediğimiz oyunu belli pozisyonlar dışında sahaya yansıtamadık. Eyüpspor ile oynadığımız maçlar her zaman mücadele gücü yüksek maçlar oluyor. Geçen sene oynadığımız maçlarda olduğu gibi hem saha içinde hem de ne yazık ki tribünlerde de çekişmeli bir karşılaşma oldu.''

'En kısa zamanda çok çalışıp ayağa kalkacağız'

''Biz takım olarak sahaya bakıyoruz. Bundan sonraki maçlarda bireysel hatalarımızı minimuma indirmemiz gerekiyor ve öyle de yapacağız. Kendimize yakışmayan bu sonucu en kısa zamanda oynayacağımız futbolla unutturmak istiyoruz. Lig uzun bir maraton. En kısa zamanda çok çalışıp ayağa kalkacağız. Bizim takımımız bunun üstesinden gelecek güçtedir. Daha önce de defalarca bunu başardık. Bunun da üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirip Samsunspor maçına hazırlanacağız"

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