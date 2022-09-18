Adana’dan siftah

Adanaspor 3 puanla tanıştı... Beraberliklere abone olan ve henüz galibiyeti olmayan turuncu-beyazlılar, 6. hafta mücadelesinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. 17. dakikada Adanaspor'da gönderilen topta defansın arkasına sarkan Burak, kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Burak, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'ın üzerinden aşırtarak ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. Turuncubeyazlılar, 59. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada topla buluşan Evren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. Adanaspor ilk galibiyetini alırken, Rizespor'a da ilk yenilgisini tattırdı.